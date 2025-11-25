وزيرة ترامب تقع في خطأ غير متوقع مع رونالدو

وجدت بروك رولينز، وزيرة الزراعة في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نفسها في موقف محرج وغير متوقع، بعدما جلست إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال عشاء رسمي في البيت الأبيض دون أن تتعرف عليه في البداية، رغم وجود بطاقة تحمل اسمه أمامها، في لقطة أثارت تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل بعد كشف تفاصيلها.

وخلال الحفل الذي أُقيم على شرف وفد سعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، اعترفت رولينز عبر حسابها على «إنستغرام» بأنها لم تدرك في اللحظات الأولى أنها تجلس بجوار أحد أشهر الرياضيين في العالم، قائلة إنها نظرت إلى البطاقة وفكرت: «من يكون السيد رونالدو؟».

لكن سرعان ما تحول الموقف المحرج إلى محادثة ودية، بعدما بادر رونالدو بابتسامته المعهودة وفتح الحوار بطريقة خففت حرج اللحظة، ليتحول اللقاء إلى بداية صداقة كما وصفتها الوزيرة.

وأشادت رولينز بأجواء العشاء، مؤكدة أن رونالدو وشريكته جورجينا كانا «لطيفين للغاية» وأنهما جعلا الأمسية «أكثر دفئًا».

وشهد الحفل لفتة رمزية، بعدما أهدى الرئيس ترامب لرونالدو مفتاحًا ذهبيًا للبيت الأبيض تكريمًا لوجوده.

واختتمت رولينز حديثها برسالة تقدير لتلك اللحظة الفريدة، قائلة إن اللقاء جمع بين السياسة والرياضة، مؤكدة أن الكواليس الطريفة أثبتت أن النجومية العالمية لا تمنع اللحظات العفوية التي تقرب الناس من بعضهم البعض.