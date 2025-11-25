«ذا بيست» 2025.. مشاركة جماهيرية تثبت قوة تأثير كرة القدم

شهدت جوائز «ذا بيست» لعام 2025 إقبالًا لافتًا من جماهير كرة القدم حول العالم، بعدما كشف الاتحاد الدولي «فيفا» أن أكثر من 13 مليون مشجع أدلوا بأصواتهم هذا العام، في مشاركة تجسد التأثير العالمي الهائل للعبة وقدرتها على جذب الجمهور في مختلف القارات.

وأوضح «فيفا» أن الجماهير شاركت في التصويت على جميع فئات الجائزة، سواء المتعلقة بأفضل لاعب ولاعبة، أو أفضل مدرب، إلى جانب جائزتي بوشكاش ومارتا لأجمل الأهداف، بالإضافة إلى اختيار التشكيلة المثالية للرجال والسيدات رفقة اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو».

وانطلق التصويت في السادس من نوفمبر الجاري، ويستمر حتى نهاية الشهر بالنسبة للفئات الرئيسية، فيما يمتد التصويت على الجوائز الخاصة بالأهداف حتى الثالث من ديسمبر.

وشهدت القوائم النهائية تواجد أسماء عربية بارزة، مثل المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي ضمن المرشحين لجائزة الأفضل، إضافة إلى وجودهما في قوائم التشكيلة المثالية.

كما دخل هدف المصري عمرو ناصر، لاعب الزمالك، في مرمى الأهلي خلال بطولة كأس عاصمة مصر، ضمن قائمة المرشحين لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم.

ويؤكد هذا الزخم الجماهيري الكبير مكانة جوائز «ذا بيست» باعتبارها واحدة من أهم المحطات السنوية في كرة القدم، ومرآة لآراء الملايين من عشاق اللعبة حول العالم.