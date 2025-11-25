بينهم مدرب عالمي.. ليفربول يفتح ملف البديل المحتمل لسلوت

بدأ نادي ليفربول فعليًا دراسة الخيارات المتاحة لخلافة الهولندي أرني سلوت، بعد سلسلة من النتائج السلبية التي وضعت حامل لقب الدوري في واحدة من أسوأ فتراته خلال السنوات الأخيرة، ودفعت الإدارة لفتح باب المداولات حول مستقبل الجهاز الفني، مع وضع قائمة تضم أسماء عالمية قد تتولى المهمة في حال تم اتخاذ قرار التغيير.

وتزايدت الضغوط على سلوت عقب الخسارة الثقيلة أمام نوتنغهام فورست بثلاثية في آنفيلد، وهي الهزيمة التي جاءت ضمن سلسلة تراجع حاد وضع الفريق في المركز الحادي عشر بفارق 11 نقطة عن الصدارة، رغم إنفاق أكثر من 450 مليون جنيه إسترليني في سوق الانتقالات.

وبحسب صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، يتصدر الألماني يورغن كلوب قائمة المرشحين، في سيناريو لعودة تاريخية، رغم أن المدرب المخضرم أعلن سابقًا عدم رغبته في العودة المباشرة للتدريب، بعد قبوله منصبًا إداريًا داخل مجموعة ريد بول.

ويبرز اسم النجم الكبير زين الدين زيدان ضمن الخيارات المطروحة، خاصة مع رغبته في العودة للتدريب بعد تجربته الأخيرة مع ريال مدريد، إلى جانب قدرة أسطورة الكرة الفرنسية على إدارة غرفة ملابس تضم نجومًا كبارًا، وهو ما يحتاجه الفريق في ظل تراجع مستوى بعض العناصر الجديدة مثل فيرتز وإيزاك.

وتضم القائمة أيضًا أندوني إيراولا مدرب بورنموث، الذي حقق قفزة كبيرة بالنادي ووصل به إلى المركز التاسع الموسم الماضي، إضافة إلى الألماني أوليفر غلاسنر الذي قاد كريستال بالاس لواحدة من أفضل فتراته محليًا وإلى التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي.

أما الخيارات الأخرى فتشمل ماوريسيو بوكيتينو مدرب منتخب الولايات المتحدة الحالي، وستيفن جيرارد الذي يبقى اسمًا حاضرًا بحكم تاريخه مع النادي، وأخيرًا الإسباني سيسك فابريغاس الذي لفت الأنظار مع كومو في الدوري الإيطالي.