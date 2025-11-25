مصر.. أزمة صلاح ومرموش تفرض تدخلًا حكوميًا

فرضت أزمة الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش نفسها على طاولة النقاش داخل المؤسسات الرياضية في مصر، بعدما تدخل وزير الرياضة وطالب اتحاد الكرة بضرورة إنهاء الملف بصورة عاجلة، لضمان انضمام اللاعبين إلى معسكر منتخب مصر منذ بدايته وخوض الودية المقررة أمام نيجيريا في 14 ديسمبر المقبل، ضمن التحضيرات لبطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب.

وقال الإعلامي خالد الغندور، عبر برنامج «ستاد المحور»، إن الوزير شدد خلال اجتماع حضره حسام حسن وإبراهيم حسن على أن وجود صلاح ومرموش منذ اليوم الأول للمعسكر يمثل أولوية قصوى قبل البطولة القارية، وهو ما يستوجب التواصل الفوري مع ليفربول ومانشستر سيتي لحل أي عقبات تمنع حضورهما.

وكانت الفترة الماضية شهدت جدلًا واسعًا حول مستقبل مشاركة النجمين مع المنتخب في المعسكر الإعدادي، في ظل ضغوط الأندية الإنجليزية ورغبتها في الحفاظ على اللاعبين خلال جدول مزدحم بالمباريات.

يأتي ذلك في وقت تراجع فيه منتخب مصر مركزين في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ليصبح في المركز 34 عالميًا والثالث أفريقيًا خلف المغرب والسنغال، قبل قرعة كأس العالم 2026 المرتقبة.

ويستعد الفراعنة بقيادة الجهاز الفني للتوأم حسام وإبراهيم حسن لخوض مواجهة نيجيريا الودية الشهر المقبل، ضمن الاستعدادات النهائية للظهور في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.