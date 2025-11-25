موعد زفاف رونالدو وجورجينا يحسم رسميًا

حسمت أخيرًا تفاصيل زفاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز، بعدما كشفت الصحافة البرتغالية عن موعد ومكان الحفل.

وبحسب صحيفة «كوريو دا مانيا»، سيقام الحفل في جزيرة ماديرا خلال الفترة بين أغسطس وسبتمبر المقبلين، ليعود قائد النصر إلى أرض طفولته للاحتفال بأهم لحظات حياته، في خطوة تكسر التقاليد المعتادة المتعلقة بإقامة الزفاف في موطن العروس.

واختار رونالدو مسقط رأسه ليكون موقع الحفل، رغم أن الأعراف تقضي بإقامة الزفاف في بوينس آيرس موطن جورجينا أو في إسبانيا حيث نشأت العروس.

ومن المنتظر أن يقام الحفل بعد نهاية منافسات كأس العالم المقبلة وقبل انطلاق الموسم الجديد للدوري السعودي، على أن يكون بطابع عائلي بسيط احترامًا لرغبة جورجينا التي لا تفضل الحفلات الصاخبة.

وأكد رونالدو في حواره السابق مع الإعلامي بيرس مورغان أن الزفاف سيكون خاصًا للغاية، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بالضيوف أو ترتيبات الاحتفال.