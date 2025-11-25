الشارقة ينعش آماله الآسيوية بفوز ثمين على الأهلي السعودي

أنعش الشارقة آماله في دوري أبطال آسيا للنخبة بفوز مهم على مضيفه الأهلي السعودي بهدف دون مقابل سجله البديل عثمان كمارا في الدقيقة 81 من عمر مباراتهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة مساء اليوم، في ختام اليوم الأول للجولة الخامسة من منافسات دوري منطقة الغرب الآسيوي.

ورفع الشارقة رصيده إلى 7 نقاط وصعد إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري الغرب الآسيوي، بينما توقف رصيد الأهلي عند 10 نقاط، وظل مؤقتاً في المركز الثالث بعد خسارته الأولى في حملة الدفاع عن لقب البطولة هذا الموسم.

وجاءت المباراة أقل من المتوقع فنياً، ونجح الشارقة في فرض أسلوبه الدفاعي على الأهلي الذي فشل في إيجاد الحلول اللازمة للتسجيل، وشهد الشوط الأول ظهور البطاقة الحمراء للاعب الشارقة لوان بيريرا، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو لإلغاء الطرد والاكتفاء ببطاقة صفراء.

واستمر الأداء بنفس المنوال في الشوط الثاني حتى تمكن الشارقة من هجمة مرتدة سريعة تسلّم فيها عثمان كمارا الكرة وسط قلبي دفاع الأهلي في الدقيقة 81، وانفرد ووضع الكرة في الشباك لحظة خروج حارس الأهلي من مرماه.

وتوترت الأجواء في الدقائق الأخيرة، بعد تسجيل الأهلي هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل، وتم التأكد من صحة القرار بالعودة إلى تقنية الفيديو. ونجح الشارقة بعدها في الحفاظ على رتم الأداء حتى صافرة النهاية، والخروج بثلاث نقاط ثمينة من ملعب الأهلي.