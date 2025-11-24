الدحيل يفرض كلمته على الاتحاد في مواجهة آسيوية مثيرة

فرض الدحيل القطري تفوقه في واحدة من أكثر المباريات الآسيوية إثارة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على الاتحاد السعودي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما على ستاد عبدالله بن خليفة ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا للجزائري عادل بولبينة، الذي سجّل “هاتريك” في الدقائق 5 و33 و53، قبل أن يضيف كريستوف بياتيك الهدف الرابع في الدقيقة 74، ليضع الفريق القطري في موقع أفضل داخل المجموعة.

في المقابل، حاول الاتحاد العودة في الدقائق الأخيرة عبر نجمه الفرنسي كريم بنزيما، الذي قلص الفارق بهدفين متتاليين في الدقيقتين 76 و83، لكن رده لم يكن كافيًا لتغيير مسار المباراة أو إنقاذ فريقه من الخسارة.

ورفع الدحيل رصيده إلى 7 نقاط صاعدًا إلى المركز السادس، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 6 نقاط في المركز السابع، في استمرار لسلسلة النتائج المتذبذبة التي يعاني منها الفريق هذا الموسم على الصعيد القاري.

وجاءت المباراة امتدادًا لمسار الدحيل الذي خسر أمام الهلال وتعادل مع الأهلي ثم سقط أمام الوحدة، قبل أن يستعيد توازنه بفوزين متتاليين على شباب الأهلي ثم الاتحاد، ليعود بقوة إلى دائرة المنافسة في المجموعة.