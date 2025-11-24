منتخب مصر يتلقى أول ضربة قبل أمم أفريقيا

تلقى منتخب مصر صدمة مبكرة قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا المقبلة في المغرب، المقرر لها ديسمبر المقبل.

وأكدت الفحوصات الطبية إصابة نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك ومنتخب الفراعنة، بتمزق في الرباط الداخلي للركبة، وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع، ما يضع مشاركته في البطولة القارية تحت تهديد كبير.

ويعد غياب دونجا ضربة مؤثرة للفراعنة نظرًا لدوره في وسط الملعب واعتماده ضمن حسابات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ «البيان» أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي مكثف خلال الفترة المقبلة على أمل تقليص مدة غيابه، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى صعوبة لحاقه بمعسكر المنتخب قبل انطلاق البطولة.

وكان الزمالك قد أعلن رسميًا إصابة دونجا عقب مواجهة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية، حيث أكد الجهاز الطبي أن الفحوصات أثبتت وجود جزع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الثانية.