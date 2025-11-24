روني يفتح النار على صلاح ويطالب باستبعاده من ليفربول

أثار واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، الجدل بعد تصريحاته القوية حول وضع محمد صلاح داخل ليفربول، التي طالب فيها من المدرب الهولندي أرني سلوت باستبعاد النجم المصري من التشكيلة الأساسية لأسباب دفاعية.

ورأى روني أن تراجع الأداء الجماعي للريدز يفرض على سلوت اتخاذ قرارات صعبة، يأتي في مقدمتها إبعاد صلاح لإعادة الانضباط والالتزام داخل الفريق.

وأكد روني في تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن سلوت يجب أن يتعامل بصرامة مع صلاح، مشيرًا إلى أن أي لاعب جديد يجلس على الدكة ويرى نجم الفريق لا يقوم بالأدوار الدفاعية سيشعر بأن هناك معيارًا مزدوجًا داخل المجموعة.

وقال روني: «لو كنت مكان سلوت، لاتخذت قرارًا يهز الفريق ويعيد له التوازن، صلاح لا يساعد دفاعيًا، وهذه رسالة سلبية للاعبين الآخرين».

وتحدث أسطورة اليونايتد عن وضع ليفربول الحالي، قائلًا: «الفريق يمر بوقت عصيب، ويفتقد للروح داخل الملعب، وسلوت أمام مهمة صعبة لإعادة الفريق إلى طريق الانتصارات».

وأضاف: «وجود اسم يورغن كلوب في الخلفية يضغط على سلوت، جماهير ليفربول ما زالت تقارن بينهما، وهذا ليس في صالح المدرب الهولندي.. يجب دعم سلوت ومنحه الوقت».

ويعيش ليفربول واحدة من أسوأ فتراته، بعدما سقط بثلاثية نظيفة أمام نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي وتراجع للمركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة، بفارق كبير عن القمة.