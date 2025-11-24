قرار صادم داخل مدريد.. فينيسيوس يرفض تمديد عقده

أشعل فينيسيوس جونيور الأجواء داخل ريال مدريد بقرار مفاجئ، بعدما أبلغ رئيس النادي فلورنتينو بيريز برفضه تمديد عقده الحالي، في تطور يعكس عمق التوتر داخل غرفة الملابس، وتحديدًا في علاقته بالمدرب تشابي ألونسو، الذي دخل معه اللاعب في خلافات متراكمة خلال الأسابيع الماضية.

ويضع هذا القرار إدارة ريال مدريد أمام أزمة جديدة، خصوصًا أن البرازيلي يعد أحد الركائز الهجومية الأساسية للميرنغي منذ وصوله إلى سانتياغو برنابيو.

وبحسب الصحفي الموثوق ماريو كورتيغانا، فإن فينيسيوس أبلغ بيريز بشكل مباشر بعدم رغبته في التجديد، رغم محاولات النادي لتمديد عقده الممتد حتى صيف 2027، ولو لموسم واحد.

وأشار تقرير لصحيفة «ذا أثلتيك» إلى أن فينيسيوس اتخذ قراره بعد توتر واضح في علاقته بالمدرب تشابي ألونسو، خاصة مع جلوسه على دكة البدلاء في عدة مباريات وغياب دوره الأساسي داخل الملعب.

وشهدت الفترة الماضية خلافات متكررة بين فينيسيوس وتشابي ألونسو، ما أدى إلى غيابه عن التشكيلة الأساسية في أكثر من مناسبة، وهو ما دفعه إلى التشكيك في العدالة داخل الفريق.