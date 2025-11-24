سلوت يرفض الاحتفال بسبب انهيار ليفربول

اختار الهولندي أرني سلوت الابتعاد عن الأضواء ورفض الاحتفال بتتويجه بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي، في ظل الانهيار الذي يعيشه ليفربول هذا الموسم، وتراجع نتائجه بشكل حاد ما وضع الفريق في واحدة من أسوأ فتراته خلال السنوات الأخيرة.

وعكس القرار حجم الضغوط التي يعيشها سلوت، بعد الهزائم المتتالية التي دفعت الريدز بعيدًا عن سباق المنافسة وأفقدت الفريق اتزانه الفني والذهني.

ووفقًا لتقرير صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اعتذر سلوت عن عدم حضور حفل رابطة كتاب كرة القدم وتسلم الجائزة، مكتفيًا بإرسال سفير النادي غاري ماكاليستر لتسلم التكريم نيابة عنه.

وكان سلوت قد قاد ليفربول في موسمه الأول داخل آنفيلد وحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الإنجاز الذي منحه جائزة أفضل مدرب في البريميرليغ عن موسم 2024-2025.

وأوضحت الصحيفة أن ماكاليستر استقبل اتصالًا بين شوطي مباراة ليدز يونايتد وأستون فيلا، وتم تكليفه بحضور الحفل وتمثيل النادي، مع نقل اعتذار سلوت ورسالة قصيرة عبر فيها عن فخره بالجائزة رغم عدم حضوره.

وفي مفارقة لافتة، أشارت التقارير إلى أن آخر مدرب حضر الحفل بنفسه كان إيريك تين هاغ، الذي تم تكريمه العام الماضي عقب تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، قبل أن تتم إقالته بعد أيام قليلة فقط من تسلمه الجائزة.

وخسر ليفربول هذا الموسم 6 مباريات خلال 12 جولة فقط، وهبط إلى المركز الحادي عشر في جدول الدوري؛ فالفريق الذي خسر 9 مرات فقط في 56 مباراة خلال الموسم الماضي بكل المسابقات، تلقى 8 هزائم هذا الموسم خلال 19 مباراة فقط.