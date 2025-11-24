مفاجآت قوية في اختيارات منتخب المغرب لبطولة أمم أفريقيا

اقترب المدرب وليد الركراكي من حسم قائمة منتخب المغرب التي ستخوض بطولة أمم أفريقيا 2025، وسط حالة من الجدل بعد ظهور مفاجآت قوية في الأسماء المستبعدة، إذ خرج أربعة لاعبين من حسابات الجهاز الفني قبل الإعلان الرسمي.

ووضعت قرعة المسابقة أسود الأطلس في المجموعة الأولى مع جزر القمر وزامبيا ومالي، فيما يتطلع المنتخب المغربي لإنهاء غيابه الطويل عن التتويج منذ نسخة 1976 التي احتضنتها إثيوبيا.

وكشفت صحيفة «المنتخب» المغربية عن استبعاد 4 لاعبين من قائمة الركراكي المنتظرة، وهم سفيان ديوب مهاجم نيس الفرنسي، شمس الدين طالبي جناح سندرلاند الإنجليزي، آدم ماسينا مدافع تورينو الإيطالي، وسفيان الكرواني الظهير الأيسر لأوتريخت الهولندي.

وشارك الثلاثي ديوب وطالبي وماسينا في المعسكر الأخير لأسود الأطلس، الذي تخللته مواجهتان وديتان أمام موزمبيق وأوغندا، بينما لم ينجح الكرواني في فرض نفسه ضمن حسابات الجهاز الفني.

ويواجه الركراكي صعوبات واضحة في حسم قائمته النهائية في ظل وفرة الخيارات في كل الخطوط، وهو ما يزيد أهمية الاختيار قبل الإعلان الرسمي عن قائمة أسود الأطلس.