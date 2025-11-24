خبراء يشككون في هدف ريال مدريد أمام إلتشي

شهدت الساعات الماضية جدلًا تحكيميًا حول الهدف الثاني لريال مدريد أمام إلتشي، بالدوري الإسباني، في المباراة التي انتهت بينهما بالتعادل 2/2، بعدما اعتبر عدد من خبراء التحكيم أن اللقطة التي سبقت تسجيل جود بيلينغهام للتعادل شهدت خطأ واضحًا من فينيسيوس جونيور على حارس المرمى إيناكي بينا، وهو ما فتح بابًا واسعًا من الانتقادات تجاه قرار الحكم وتقنية الفيديو.

وتحول الهدف الذي سجله بيلينغهام قبل 3 دقائق من نهاية اللقاء إلى مادة للنقاش، بعدما اصطدم فينيسيوس بالحارس بينا داخل منطقة الجزاء في لقطة مثيرة أثارت غضب لاعبي ومدرب إلتشي، ورغم العودة إلى تقنية الفيديو، أقر الحكم فرانسيسكو هيرنانديز مايسو بصحة الهدف، الأمر الذي فاجأ الجهاز الفني للفريق المضيف.

وعبر الحارس إيناكي بينا، المعار من برشلونة إلى إلتشي، عن غضبه عقب المباراة في تصريحات للإعلام الإسباني، مؤكدًا أنه تعرض لضربة مباشرة في الأنف أثناء التحام فينيسيوس معه، قائلاً: «سدد الكرة فأوقفته، وبسبب بطء حركته اصطدمت ركبته بأنفي… في البداية قلت إنها مجرد ضربة، لكنها في الحقيقة كانت خطأ واضحًا ومنعتني من لعب الكرة الثانية».

وسار مدرب إلتشي، إيدر سارابيا، في الاتجاه ذاته، ووصف قرار الحكم بغير العادل، قائلاً: «إيناكي لم يشاهد اللعبة كاملة… فينيسيوس ركله في رأسه، هذا خطأ واضح وكان يجب احتسابه».

واعترضت إدارة الفريق على الحالة، مؤكدة أن الهدف جاء بعد تدخل يعد في رأيهم مخالفة صريحة داخل منطقة الجزاء.

ودخل الخبير التحكيمي بيريز بورول، عبر راديو «ماركا»، على خط الانتقادات، مؤكدًا أن الهدف غير صحيح، وقال: «من وجهة نظري، ضرب فينيسيوس حارس إلتشي في وجهه وتسبب في نزيفه، كانت لعبة خطيرة، لكن الحكم اعتبرها احتكاكًا عرضيًا».