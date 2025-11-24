موسم كارثي والبيع هو الحل.. تصريحات نارية من أسطورة ليفربول ضد محمد صلاح

أطلق أسطورة ليفربول ستيف نيكول تصريحات قاسية تجاه محمد صلاح نجم الفريق الإنجليزي، مؤكدًا أن مستوى ليفربول المتراجع هذا الموسم يجعل رحيل صلاح في يناير هو القرار الأنسب.

ولم يكتفِ نيكول بانتقاد الأداء، بل رأى أن النادي أخطأ حين رفض عرضًا ضخمًا لبيع صلاح سابقًا، مشيرًا إلى أن الأخير لم يعد اللاعب الحاسم كما كان، وأن استمرار تراجع الفريق يستوجب إعادة النظر في مستقبل الهداف الأبرز في تاريخ الجيل الحديث.

وتأتي تصريحات نيكول في ظل مرور ليفربول بواحدة من أسوأ فتراته، بعدما سقط الفريق بثلاثية نظيفة أمام نوتنغهام فورست على ملعب أنفيلد، ليتراجع إلى المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة، وتصبح الهزيمة السادسة للريدز هذا الموسم في 12 جولة فقط، وهو معدل غير معتاد على النادي خلال السنوات الأخيرة.

وقال نيكول لشبكة «ESPN» البريطانية: «لا أعرف كيف رفض ليفربول عرض رحيل محمد صلاح في السابق، عندما كان في ذروة مستواه، أرقامه الآن تراجعت، وتأثيره لم يعد كما كان، ومع ذلك فهو الأعلى راتبًا في النادي.. لو كنت مكان ليفربول لوافقت على رحيله».

وأشار أسطورة الريدز إلى أن السوق الشتوية قد تكون الفرصة الأخيرة لبيع صلاح، قائلاً: «ربما يمكن أن يرحل في يناير، لو جاء عرض سعودي، ستحصل على ما دفعته في عقده الجديد وربما ثلاثة أضعاف».

وأكمل: «صلاح بدأ الموسم بشكل سيئ، ويفتقد للثقة، لكن من السهل تخيل أن نادياً سعودياً يمكنه تقديم عرض يتجاوز 60 مليون جنيه إسترليني، هذا الرقم يجب أن يجعل ليفربول يفكر بجدية».