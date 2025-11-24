ميسي يضيف ضحية جديدة لقائمته

أضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق سينسيناتي الأمريكي إلى قائمة خصومه الذين هز شباكهم، بعدما أنهى العقدة التي لازمته في مواجهاته السابقة، وسجل أول أهدافه في مرماهم خلال المباراة التي انتهت بفوز إنتر ميامي برباعية نظيفة، كاسرًا سلسلة امتدت لثلاث مباريات دون تسجيل.

وجاء هدف سينسيناتي ليضع الفريق الأمريكي ضمن قائمة الأندية والمنتخبات التي واجهها ميسي أكثر من مرة واكتفى بهز شباكها بهدف واحد فقط، إلى جانب مارسيليا، منتخب الولايات المتحدة، ألمانيا، تورونتو، وسبورتينغ لشبونة، كما رفع الهدف رصيد ميسي من الأهداف الرأسية في مسيرته إلى 30 هدفًا، منها 24 مع برشلونة، و4 مع إنتر ميامي، وهدفان مع منتخب الأرجنتين.

ومع هذا التوهج، واصل ميسي صناعة موسم تاريخي في الدوري الأمريكي، حيث أكد الموقع الرسمي لنادي إنتر ميامي أن النجم الأرجنتيني سجل 48 مساهمة تهديفية (29 هدفًا + 19 تمريرة حاسمة) في 28 مباراة خلال موسم 2025، وهو ثاني أعلى رقم في تاريخ الدوري بعد موسم كارلوس فيلا الأسطوري (49 مساهمة في 2019).