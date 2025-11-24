اقترب من حاجز المليار دولار.. «البيت الأبيض» يعزز ثروة رونالدو

عزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حضوره العالمي، بعدما خطف الأنظار بظهوره الرسمي داخل البيت الأبيض رفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مناسبة منحت علامته التجارية «CR7» دفعة استثنائية غير مسبوقة.

وشهدت السنوات الأخيرة تحولًا لافتًا في مسار رونالدو، بعدما أصبح رمزًا تجاريًا ينافس أساطير مثل ديفيد بيكهام وليونيل ميسي على مستوى الثروة والنفوذ، فيما مثلت الزيارة الأخيرة لواشنطن نقطة انطلاق نحو توسع أكبر لعلامته التجارية داخل السوق الأمريكية.

وأشاد ترامب برونالدو علنًا، واصفًا إياه بأنه اللاعب المفضل لدى ابنه، وهي رسالة ذات تأثير مباشر على قيمته التجارية، وسط توقعات بقفزة كبيرة في إيراداته مع تزايد اهتمام الشركات الأمريكية بعقد شراكات جديدة معه.

ووفقًا لروب ويلسون، مدير التعليم التنفيذي في جامعة «حرم كرة القدم»، فإن تأثير رونالدو خارج الملعب بات العامل الأبرز في نمو إمبراطوريته التجارية، مؤكدًا أن الظهور في البيت الأبيض يعزز الثقة في علامة «CR7» لدى المستثمرين، ويمنحه قوة اجتماعية وسياسية لا يتمتع بها أي لاعب آخر في جيله، مضيفًا أن ثروة رونالدو باتت تقترب من حاجز المليار دولار، مدفوعة باستثمارات طويلة الأمد وشراكات عالمية تتجاوز الإطار الرياضي التقليدي.

وساهم عقد رونالدو الضخم مع النصر، الذي تتجاوز قيمته 400 مليون دولار، في وضعه على أعتاب لقب أول لاعب كرة قدم نشط يقترب من مرتبة «الملياردير»، إلى جانب التحول الاستراتيجي في إدارة أعماله، مع تنويع الاستثمارات بين أسهم وشركات ومشاريع تجارية بديلة للرعايات.

وفي المقابل، ظلت نماذج النجاح التجاري مثل بيكهام وميسي حاضرة، لكن مع اختلاف واضح في المسار؛ فبينما اعتمد بيكهام على الاستثمار بالأندية، وواصل ميسي تعزيز ثروته بالشراكات الإعلانية، اختار رونالدو توحيد حضوره الإعلامي والسياسي والتجاري في خط واحد، ليصبح اللاعب الأكثر تأثيرًا على مستوى العلامات الرياضية عالميًا.