عاصفة صفراء تجتاح الدوري السعودي.. النصر يفرض سيطرته بأرقام غير مسبوقة

تحول النصر هذا الموسم إلى قوة هجومية لا يمكن إيقافها، بعدما واصل الفريق تقديم واحدة من أكثر البدايات شراسة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، ليجمع بين النضج الفني والهيمنة الرقمية، ويقترب خطوة بعد أخرى من تسجيل موسم استثنائي قد يعيد رسم ملامح المنافسة محليًا.

ورفع النصر سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 9 مباريات، بفوزه على الخليج أمس الأحد 1-4، ليعادل أطول انطلاقة في تاريخ دوري «روشن»، وهو رقم لم يتحقق سوى مع الهلال موسمي 2018/2019 و2023/2024، ويحتاج الفريق الأصفر إلى فوز إضافي فقط لينفرد بالرقم القياسي لأول مرة في تاريخه.

ولم تقتصر الهيمنة على النتائج فقط، بل امتدت إلى صدارة سباق الهدافين؛ إذ واصل جواو فيليكس تقديم أحد أفضل مواسمه، بتسجيله 11 هدفًا في أول 9 جولات، معادلًا انطلاقة عمر السومة التاريخية في موسم 2014/2015 مع الأهلي السعودي، فيما وصل كريستيانو رونالدو إلى هدفه العاشر، ليصبح خامس لاعب يصل إلى هذا الرقم قبل الجولة التاسعة.

ويحافظ السومة على رقمه القياسي كأكثر لاعب تسجيلًا بعد الجولة التاسعة بـ 12 هدفًا، إلا أن دخول فيليكس القوي يضع الرقم تحت تهديد حقيقي لأول مرة منذ أكثر من 10 أعوام.

وواصل رونالدو كتابة سجل تاريخي مع النصر، برفع رصيده إلى 110 أهداف بقميص الفريق، معادلًا رقم الأسطورة محيسن الجمعان، ليقترب من دخول قائمة أفضل ثلاثة هدافين في تاريخ النادي، خلف ماجد عبدالله ومحمد السهلاوي وعبدالرزاق حمدالله.

وتعكس الأرقام التفوق الهجومي الحاد للنصر هذا الموسم، بعدما أثبت الفريق قدرته على الجمع بين التفوق الفردي والانضباط الجماعي، مع حضور هجومي متنوع يقوده فيليكس ورونالدو، وتدعمه منظومة هجومية تفرض إيقاعها على أي منافس.

ويستمر النصر في تقديم أفضل مستوياته منذ بداية الموسم، وسط مؤشرات قوية على أن الفريق يسير نحو موسم تاريخي قد يضعه في صدارة المشهد المحلي دون منازع، مع تزايد الترقب لمعرفة ما إذا كان الفريق سيكسر الأرقام القياسية كافة بحلول منتصف الموسم.

ويحتل النصر صدارة الدوري السعودي برصيد 27 نقطة من 9 مباريات فاز بها جميعًا، فيما يأتي الهلال في الوصافة بـ 23 نقطة من نفس عدد المباريات، بعدما حقق 7 انتصارات وتعادلين.