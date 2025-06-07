ناجلسمان يحث ألمانيا على حصد المركز الثالث في دوري أمم أوروبا

حثّ يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا، فريقه على بذل قصارى جهده في مباراة تحديد المركز الثالث بدوري أمم أوروبا غدا الأحد أمام فرنسا، معتبرًا تحقيق نتيجة جيدة أمرًا بالغ الأهمية قبل تصفيات كأس العالم في الخريف.

وقال ناجلسمان في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه لا يرى أي مشاكل في عملية التحفيز، مشيرا إلى الحياة المميزة التي يعيشها لاعبوه.

وقال مدرب ألمانيا "لا يزال هذا هو المنتخب الألماني الأول، إذا كان عليّ دائمًا تحفيزهم في غرفة الملابس، فينبغي عليّ تغيير شيء ما في تشكيل الفريق".

وأضاف "هذه هي كرة القدم، هي شيء جميل نقوم به، لا أحد يحفر الملعب بيديه، إنه عمل رائع نقوم به، شيء جميل".

وكانت ألمانيا تأمل في الفوز بأول لقب لها منذ عام 2017 عبر دوري أمم أوروبا، لكنها خسرت في الدور قبل النهائي 1 /2 أمام البرتغال يوم الأربعاء الماضي.

وأكد ناجلسمان أنه سيجري بعض التغييرات في فريقه، دون الكشف عن أسماء، مشيرا إلى إنه سيراقب أداء لاعبيه عن كثب.

وأوضح المدرب الشاب "نريد استغلال المباراة، فالوصول إلى المركز الثالث هو أقل ما يُحفزنا".

لكن ناجلسمان قال مُحذرًا "أعتقد أن جميع اللاعبين يرغبون أيضًا في التواجد في تصفيات كأس العالم".

من المتوقع أن يتواجد باسكال جروس في التشكيل الأساسي حيث تواجد إلى جوار ناجلسمان في المؤتمر الصحفي.

وقال جروس "لستُ مُضطرًا لتحفيز نفسي بطريقة خاصة للعب مع ألمانيا، أتطلع بشدة للمباراة أمام فرنسا، ضد خصم قوي".

وأضاف "يمكننا حصد نقاط في التصنيف العالمي، يمكننا احتلال المركز الثالث، لذا ألعب من أجل بعض الأهداف".