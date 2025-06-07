بن رمضان: انضمامي للأهلي المصري جاء في توقيت مثالي

قال لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان المنضم حديثا إلى صفوف الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إن انتقاله للفريق جاء في توقيت مثالي.

وأعلن الأهلي يوم الثلاثاء الماضي تعاقده مع بن رمضان قادما من فرنسفاروش المجري، ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

وأبدى بن رمضان سعادته بتواجده بين صفوف الأهلي في المعسكر المقام حاليا في الولايات المتحدة مؤكدا أن الأجواء رائعة وأن استقبال اللاعبين أسعده كثيرا، ومشددا على أنه سيسعى لتقديم كل ما لديه لإسعاد الجماهير.

وقال بن رمضان في تصريحات نشرها الأهلي عبر موقعه اليوم السبت "انضمامي للأهلي جاء في توقيت مثالي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، وأظن أن هذا كان أفضل توقيت؛ للمساهمة في تحقيق طموحات الأهلي وجماهيره التي أحسنت استقبالي، وأتمنى أن أسعدهم مثلما أسعدوني بهذه الحفاوة في الاستقبال".

وأضاف "خضت أول مران مع الفريق، وكنت سعيدا للغاية بالاستقبال، وشعرت أن الفريق كله أسرة واحدة، وهذا أفضل ما يميز الأهلي، وأتمني أن يحدث انسجام سريع بيني وبين جميع اللاعبين ونعتاد على طريقة اللعب سريعا، خاصة أن الأجواء في معسكر الفريق طيبة للغاية وتساعد أي لاعب على تقديم أفضل ما لدية لإسعاد الجماهير".