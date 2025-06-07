جمال بلماضي يعود لتدريب الدحيل





أعلن الدحيل وصيف بطل دوري نجوم قطر لكرة القدم اليوم السبت تولي الجزائري جمال بلماضي تدريبه لولاية جديدة خلفا للفرنسي كريستوف جالتييه.

وكتب النادي على موقعه الالكتروني "توصلت إدارة نادي الدحيل الرياضي إلى اتفاق مع المدير الفني جمال بلماضي يقضي بعودته إلى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مجددا بداية من الموسم المقبل".

ولم يكشف النادي تفاصيل بشأن مدة عقده أو قيمته.

وهذه المرة الثالثة التي يتولى فيها مدرب منتخب الجزائر السابق تدريب الدحيل بعد فترته الأولى بين عامي 2010 و2012 ثم ولايته الثانية بين 2015 و2018.

وتحت قيادته، فاز الدحيل بالدوري أربع مرات وكأس الأمير مرتين وكأس قطر مرة واحدة.

ويتولى المدرب البالغ عمره 49 عاماً مسؤولية الفريق القطري خلفاً لجالتييه الذي أعلن الدحيل رحيله عن منصبه في 27 من الشهر الماضي، بعدما أنهى الموسم وصيفا للسد بطل الدوري وكأس قطر.