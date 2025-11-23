أشرف حكيمي نجم من ذهب.. فكم ثروته؟

يواصل النجم المغربي أشرف حكيمي التألق على المستويين المحلي والدولي وذلك بعد فوزه مؤخراً بلقب أفضل لاعب في أفريقيا، مؤكدًا مكانته كأحد أفضل الأظهرة اليمنى في كرة القدم العالمية.

يبلغ صافي ثروة حكيمي حوالي 40 مليون دولار، ويعتبر من اللاعبين الأعلى أجرا بين الأظهرة في العالم، حيث يتقاضى مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي نحو 13–14 مليون يورو سنويا، أي حوالي 260 ألف يورو أسبوعيا، قبل المكافآت والعقود الدعائية.

في فبراير الماضي، جدد أشرف حكيمي عقده مع نادي باريس سان جيرمان، ممددا بقائه مع النادي لأربع سنوات إضافية، جعل هذا التجديد منه أحد اللاعبين الأعلى أجرا في فرنسا.

وتشير التقارير إلى أنه يحتل المرتبة الخامسة بين لاعبي باريس سان جيرمان من حيث الأجر، بعد عثمان ديمبيلي، لوكاس هيرنانديز، ماركينيوس، وخفيشا كفاراتسكاليا.

ولد حكيمي في مدريد في 4 نوفمبر 1998 لأبوين مغربيين، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي كولونيا أوفيغفي قبل الانضمام إلى أكاديمية ريال مدريد للشباب، ومع مرور السنوات، أثبت حكيمي موهبته المميزة، متحولا من جناح هجومي إلى ظهير أيمن قادر على صنع الفارق في جميع المباريات.

بدأ حكيمي مسيرته الاحترافية مع ريال مدريد عام 2016، وسجل هدفه الأول في الدوري الإسباني في ديسمبر 2017، وكان جزءا من الفريق الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2017–18، ليصبح أول لاعب مغربي يحقق هذا الإنجاز التاريخي.

في 2018، انتقل على سبيل الإعارة إلى بوروسيا دورتموند الألماني، حيث سجل رقماً قياسياً في السرعة بالدوري الألماني بسرعة 22.67 ميل/ساعة، كما لفت الأنظار بقوته وتألقه في المباريات الحاسمة.

في 2020، انضم حكيمي إلى إنتر ميلان الإيطالي بعقد قيمته 40 مليون يورو، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي موسم 2020–21، وبعد موسم واحد، انتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة قدرت بـ60 مليون يورو، ليواصل كتابة تاريخه المميز مع النادي الفرنسي، حيث فاز بأربعة ألقاب في الدوري الفرنسي وساعد الفريق على الفوز بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا، مسجلاً هدفًا في النهائي، ليصبح أول لاعب مغربي يسجل في نهائي البطولة الأوروبية.

مثل حكيمي منتخب المغرب في مختلف البطولات الكبرى، بما في ذلك كأس العالم 2018 و2022، وكأس الأمم الأفريقية 2019 و2021 و2023، كما اختير كلاعب في أولمبياد باريس 2024، وفي 2025، احتل المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية، وهو أعلى ترتيب للاعب مغربي في تاريخ الجائزة.

أما على صعيد الجوائز الفردية، فقد حصل حكيمي على العديد من الإنجازات التي تؤكد براعته، منها أفضل لاعب شاب أفريقي 2018 و2019، إضافة إلى الجوائز العربية مثل أفضل لاعب عربي شاب 2019، وأفضل رياضي عربي في جوائز Joy 2022.

تظل مسيرة أشرف حكيمي مثالاً حياً على الطموح والإصرار، وقدرته على تحدي الصعاب منذ طفولته، ليصبح اليوم رمزا للكرة المغربية والعربية على الساحة العالمية، محققا إنجازات لم يسبق لأي لاعب مغربي الوصول إليها من قبل.