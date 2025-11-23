من الانهيار إلى الانضباط.. برشلونة يستعيد صلابته بفضل جارسيا

في ليلة أكد فيها برشلونة أن المشاكل الدفاعية ليست قدرًا محتومًا، بدا الفريق أكثر تماسكًا على مستوى الخط الخلفي مع عودة خوان جارسيا إلى حماية عرينه، لينتقل الفريق الكتالوني من مرحلة اهتزاز دفاعي استمرت 10 مباريات متتالية إلى صلابة واضحة افتقدها طوال الفترة الماضية.

وحافظ برشلونة على نظافة شباكه في مواجهة أتلتيك بلباو، بعد سلسلة طويلة من المباريات التي تلقى خلالها أهدافًا بشكل متكرر، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وشارك جارسيا أساسيًا بعد تعافيه من الإصابة التي أجبرته على الغياب في الأسابيع الماضية، وهي الفترة التي ظهر فيها برشلونة بشكل هش دفاعيًا، مع مشاركة الحارس تشيزني.

وكشفت الأرقام تفاوتًا واضحًا في صلابة برشلونة الدفاعية هذا الموسم؛ ففي وجود تشيزني، خاض الفريق الكتالوني 9 مباريات استقبل خلالها 17 هدفًا، دون أن يخرج بشباك نظيفة في أي مباراة.

وفي المقابل، أظهر برشلونة تماسكًا أكبر مع خوان جارسيا، الذي شارك في 8 مباريات فقط، تلقى خلالها 5 أهداف، وخرج بشباك نظيفة في 4 مواجهات.

ويعكس الفارق الرقمي تحسنًا مباشرًا في المنظومة الدفاعية لبرشلونة؛ إذ منح حضور جارسيا الخط الخلفي قدرًا أكبر من الثقة، وعزز البناء من الخلف، إلى جانب قدرته على التعامل بهدوء مع التسديدات والضغط العالي.

ويستعد برشلونة لمواجهة تشيلسي في دوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل في الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وسط توقعات بمواصلة الاعتماد على جارسيا، الذي بات يمثل عنصر توازن مهم.