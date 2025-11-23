ليلة استثنائية في «كامب نو».. برشلونة يحطم 3 أرقام قياسية في مباراة واحدة

مع عودة الجماهير إلى المدرجات التاريخية لـ«كامب نو» بعد أكثر من عامين من الغياب، قدم برشلونة واحدة من أبرز لياليه هذا الموسم، ففي المباراة التي أنهاها برباعية نظيفة في شباك أتلتيك بلباو، حقق ثلاثة أرقام قياسية دفعة واحدة عززت حضور الفريق في صدارة الليغا.

وجاء الرقم الأول عبر مواصلة برشلونة سلسلة انتصاراته المتتالية على ملعبه ليصل إلى الفوز السابع، وهو أطول رقم يحققه الفريق في عهد المدرب الألماني هانز فليك، بعدما تجاوز السلسلة السابقة التي توقفت عند ستة انتصارات وانتهت بالتعادل أمام ريال بيتيس في أبريل الماضي.

أما الرقم الثاني فكان مرتبطًا بمدى هيمنة برشلونة على ملعبه؛ إذ سجل إرنستو فالفيردي، المدير الفني لأتلتيك بلباو، رقمًا سلبيًا تاريخيًا بعدما أصبح أكثر مدرب يتلقى الهزائم على ملعب برشلونة عبر التاريخ، بوصوله إلى الخسارة الثامنة عشرة.

فيما جاء الرقم الثالث من خلال دخول برشلونة تاريخ الدوري الإسباني، بعدما أصبح أول نادٍ يحقق الفوز على أرضه في ثلاثة ملاعب مختلفة خلال موسم واحد، وهي ملعب يوهان كرويف، ومونتجويك، ثم كامب نو بعد افتتاحه رسميًا أمام الجماهير.

وسيطر الفريق الكاتالوني على تفاصيل المباراة منذ الدقيقة الأولى، وتناوب على تسجيل الرباعية روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس وفيرمين لوبيز، فيما أكمل بلباو اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد أوهيان سانسيت.

ورفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة ليعتلي صدارة الليغا بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد بلباو عند 17 نقطة في المركز الثامن.