صفعة جديدة لحامل اللقب.. ليفربول يدخل المنطقة الحمراء

تعمقت أزمة ليفربول هذا الموسم بعدما تلقى ضربة جديدة كشفت حجم التراجع الفني والذهني داخل الفريق، ليسقط حامل اللقب بلا مقاومة أمام نوتنغهام فورست بثلاثية دون رد، في مباراة أعادت فتح ملف العقم الهجومي والانهيار المتواصل في النتائج، ووضعت الريدز رسميًا داخل المنطقة الحمراء على مستوى الأداء والنتائج والأرقام.

وفقد ليفربول قدرته المعتادة على صناعة الخطر وفرض الإيقاع، ليعجز عن هز الشباك للمرة الثانية خلال أول 12 جولة فقط، مقارنة بالموسم الماضي الذي اكتفى فيه بمباراة واحدة دون تسجيل طوال 38 جولة.

وخسر ليفربول في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي بنفس النتيجة، في مؤشر واضح على غياب الفاعلية داخل الثلث الأخير رغم وفرة الاستحواذ وعدد المحاولات.

وضربت الهزائم ليفربول بوتيرة غير معتادة؛ فالفريق الذي خسر 9 مرات فقط في 56 مباراة خلال الموسم الماضي بكل المسابقات، تلقى 8 هزائم هذا الموسم خلال 19 مباراة فقط، بينها 6 خسائر في الدوري خلال 12 جولة، مقابل 4 فقط طوال الموسم الماضي.