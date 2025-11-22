الخسارة السادسة هذا الموسم.. سقوط مفاجئ يترك ليفربول في مراكز منتصف الجدول

تعمقت جراح فريق ليفربول بعد تلقيه خسارة ثقيلة أمام نوتنغهام فورست بثلاثية دون رد، في ليلة كشفت حجم التراجع الفني والذهني الذي يعيشه حامل لقب البريميرليغ، ليجد نفسه بعيدًا عن المنافسة ومقيّدًا في مراكز منتصف الجدول مع نهاية الجولة الثانية عشرة.

وسجل نوتنغهام التفوق مبكرًا عبر موريو في الدقيقة 33، قبل أن يضاعف نيكولو سافونا النتيجة مع بداية الشوط الثاني، في لحظة أربكت حسابات المدرب الهولندي أرني سلوت.

ورغم لجوء الأخير إلى دكة البدلاء بإشراك هوغو إيكتيكي، ثم فيديريكو كييزا، وأندرو روبرتسون، وريو نغوموها، إلا أن رد الفعل ظل غائبًا، ليضيف مورغان جيبس وايت الهدف الثالث ويقضي تمامًا على آمال ليفربول في العودة.

جاءت الخسارة كضربة جديدة لفريق يعيش أحد أسوأ بداياته في السنوات الأخيرة، بعدما تجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر، مقابل فوز ثالث لنوتنغهام رفع به رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر.

وزادت النتائج من حدة الضغوط على سلوت، خصوصًا في ظل تكرار الأخطاء الدفاعية وتراجع الفاعلية الهجومية مقارنة بالموسم الماضي.

وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها، فاز تشيلسي خارج أرضه على بيرنلي بهدفين دون رد، وتعادل بورنموث مع وست هام 2-2، بينما حقق برايتون الفوز على برينتفورد 2-1، وتفوق فولهام على سندرلاند بهدف نظيف، كما هزم كريستال بالاس وولفرهامبتون بهدفين دون رد.