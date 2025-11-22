بوغبا يعود للظهور بعد غياب تاريخي عن الملاعب

عاد اسم النجم الفرنسي بول بوغبا ليتصدر المشهد الكروي من جديد، مع اقترابه من خوض أول مباراة رسمية له منذ أكثر من عام، بعدما أعلن موناكو ضمه إلى قائمة الفريق قبل مواجهة رين اليوم السبت، ليعود لاعب الوسط المخضرم إلى الأضواء بعد رحلة طويلة بين الإيقاف والإصابات.

وانضم بوغبا، البالغ 32 عامًا، إلى موناكو في صفقة انتقال حر يونيو الماضي، لكنه لم يستطع الظهور مع الفريق بسبب فترة الإيقاف التي فرضت عليه عام 2024 بعد ثبوت وجود مادة محظورة في العينة التي خضع لها، قبل أن تنجح جهوده القانونية في تقليص العقوبة من أربع سنوات إلى 18 شهرًا.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة سيباستيان بوكونيولي في استعادة النسخة الأفضل من لاعب يوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق، إذ أكد المدرب أن بوغبا ما زال يمتلك الرؤية، والخبرة، والقدرات القيادية التي يحتاجها موناكو في خط الوسط، رغم ابتعاده الطويل عن الملاعب.

وكان بوغبا قريبًا من العودة الشهر الماضي، قبل أن تعاود إصابة الكاحل الأيمن إبعاده مؤقتًا.

وخاض بوغبا آخر مباراة رسمية له في سبتمبر 2023 بقميص يوفنتوس، خلال الفوز على إمبولي بالدوري الإيطالي، لتكون عودته المرتقبة مع موناكو الحدث الأبرز لعشاق اللاعب، وللفريق الذي يبحث عن دفعة جديدة في مشواره بالموسم الحالي في الدوري الفرنسي.