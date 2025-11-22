منظومة دفاعية محكمة تضع أرسنال في صدارة أوروبا

يواصل أرسنال ترسيخ حضوره كأقوى منظومة دفاعية في الدوريات الأوروبية هذا الموسم، بعدما تصدر الفريق قائمة الشباك النظيفة بفضل الأداء المنظم بين خط الدفاع وحارسه الإسباني ديفيد رايا، الذي خرج بـ7 مباريات دون استقبال أهداف من أصل 11 جولة في الدوري الإنجليزي، وفق أرقام شبكة «سكواكا».

ويعكس هذا التفوق الصلابة التي يتمتع بها أرسنال تحت قيادة ميكل أرتيتا، إضافة إلى الانسجام الواضح بين عناصر الخط الخلفي.

وبفارق مباراة واحدة فقط، يلاحق رايا مجموعة من أبرز حراس أوروبا الذين خرجوا بـ 6 مباريات بشباك نظيفة، مثل تيبو كورتوا (ريال مدريد)، لويز جونيور (فياريال)، غريغور كوبيل (دورتموند)، إيفان بروفيديل (لاتسيو)، مايل سفيلار (روما) ولوكاس شيفالييه (باريس سان جيرمان)، ما يعكس حجم المنافسة في هذا السجل خلال الموسم.

وتستند أرقام رايا إلى منظومة دفاعية متماسكة، ساعدت أرسنال في اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، من 11 مباراة، متقدماً بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي، ليظهر الفريق كأحد أبرز المرشحين للاستمرار في صدارة السباق، بفضل القوة الدفاعية التي باتت سلاحه الأهم هذا الموسم.