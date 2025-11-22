«ليكيب» تكشف التوقيت الأقرب لإعلان مدرب فرنسا القادم

تتجه الأنظار داخل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نحو مرحلة ما بعد ديدييه ديشامب، بعد أن كشفت صحيفة «ليكيب» عن التوقيت الزمني المتوقع للإعلان عن المدرب الجديد لمنتخب «الديوك»، في وقت يواصل فيه ديشامب قيادة المشروع حتى كأس العالم 2026 وسط احترام واضح لاستقرار الطاقم الفني.

ووفق التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو لصحيفة «ليكيب»، فإن الحديث عن خليفة ديشامب لا يُعد تشتيتًا، بل جزءًا من التخطيط الاستراتيجي الذي يحفظ استمرارية المنتخب دون الإضرار بالتحضيرات الحالية، خصوصًا أن المدرب أعلن مسبقًا نيته عدم الاستمرار بعد مونديال 2026.

وأكد ديالو أن الوقت لا يزال متاحًا لاتخاذ القرار الأنسب، مشيرًا إلى أن الكثير قد يحدث قبل البطولة أو بعدها.

ويبقى زين الدين زيدان الاسم الأكثر تداولًا داخل الأوساط الفرنسية، رغم تشديد الاتحاد على ضرورة إبقاء التركيز الكامل على كأس العالم قبل فتح ملف المدرب القادم بشكل رسمي.

وبحسب «ليكيب»، فإن الموعد الأقرب لظهور القرار سيكون إما فور نهاية كأس العالم 2026، أو قبل مراحله النهائية بفترة طويلة، وربما قبل نهاية الربع الأول من العام نفسه، في إطار خطة تضمن انتقالًا سلسًا لقيادة المنتخب في المرحلة المقبلة.