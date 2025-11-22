منتخبات تبحث عن آخر مقاعد كأس العالم

تتجه أنظار القارة اللاتينية والآسيوية ودول الكونكاكاف نحو الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال 2026، حيث تخوض ستة منتخبات مواجهات فاصلة بنظام المباراة الواحدة، أملاً في خطف آخر بطاقتين متاحتين للوصول إلى النهائيات التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الصيف المقبل.

وبحسب الجدول الذي حدده الاتحاد الدولي، ستجري مباريات المسار الأول في مدينة مونتيري المكسيكية، حيث يلتقي بوليفيا مع سورينام في نصف النهائي، على أن يواجه الفائز منتخب العراق في المباراة النهائية مطلع أبريل المقبل.

وفي المسار الثاني، تحتضن مدينة وادي الحجارة مواجهة كاليدونيا الجديدة أمام جاميكا، والفائز منهما سيقع في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.

ويقام الملحق بنظام الإقصاء المباشر في مباراة واحدة لكل مواجهة، ما يزيد من مستوى الضغط، خاصة أن المنتخبات الستة تدرك أن أي خطأ قد يعني تبخر حلم المشاركة في أول نسخة موسعة من كأس العالم بـ 48 منتخباً.

وتعتبر هذه المباريات اختباراً تنظيمياً مهماً قبل استضافة المدينتين عدداً من مواجهات كأس العالم، في ظل حرص فيفا على تجربة الأنظمة وخطط التنقل والأمن والجمهور قبل الحدث العالمي.