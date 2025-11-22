حكيمي يضع بايرن ميونيخ تحت مقصلة الاتحاد الأوروبي

ألقى التدخل العنيف الذي تعرض له أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، خلال مواجهة بايرن ميونيخ بظلاله الثقيلة على النادي البافاري، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض عقوبة قاسية تمتد لثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا على اللاعب لويس دياز، ليجد الفريق نفسه أمام غياب مؤثر يربك حساباته في المرحلة الحاسمة من دور المجموعات.

وشهدت المباراة طرد دياز بعد تدخله القوي على حكيمي في نهاية الشوط الأول، ليتبين لاحقًا أن الظهير المغربي المتوّج قبل أيام بجائزة أفضل لاعب أفريقي تعرض لالتواء خطير في الكاحل الأيسر أبعده عن المباريات منذ تلك الليلة.

وجاء قرار يويفا أكثر صرامة مما توقعه الجهاز الفني بقيادة فينسنت كومباني، الذي رجح إيقافًا لمباراة واحدة فقط، قبل أن يفاجأ بقرار حرمان دياز من مواجهات أرسنال وسبورتينغ لشبونة وروايال أونيون سان جيلواز، في ضربة تفقد بايرن أحد عناصره الهجومية المؤثرة في دوري الأبطال.

ويتصدر بايرن بالعلامة الكاملة، برصيد 12 نقطة، من 4 مباريات، إلا أن غياب دياز سيضع عبئًا إضافيًا على الخط الأمامي للبافاري في مواجهات تتطلب جاهزية كاملة.