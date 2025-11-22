48 هاتريك… رقم صنع أسطورة ميسي

ينفرد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمكانته كأعظم هدافي برشلونة في القرن الحالي، متصدرًا قائمة الأكثر تسجيلاً للهاتريك برصيد 48 ثلاثية في مختلف البطولات، وهو رقم لم يقترب منه أي لاعب داخل أسوار النادي، ما يعكس سنوات التفوق الهجومي والسيطرة الفنية التي ميزت الحقبة الذهبية للبارسا.

وبحسب تقرير صحيفة «سبورت» الكتالونية، يتصدر ميسي القائمة بفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه، حيث يأتي لويس سواريز ثانياً بـ 12 هاتريك، فيما ضمت القائمة أسماء سجلت حضوراً قوياً في هجوم برشلونة، مثل ريفالدو، كلويفرت، نيمار، وصامويل إيتو.

وشهدت القائمة أيضاً تواجد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أحد أحدث الواصلين إلى سجل «الهاتريك» بقميص برشلونة، بعدما سجل ثلاثية في مرمى سيلتا فيغو خلال الجولة الماضية من الدوري الإسباني، ليعادل رصيد نيمار وإيتو بـ 4 هاتريك لكل منهم.

وتبرز هذه الأرقام الفجوة الهائلة بين ميسي وبقية المهاجمين الذين مروا على برشلونة في الألفية الجديدة، بعدما حافظ البرغوث لسنوات طويلة على مستوى تهديفي استثنائي جعل ثلاثياته جزءاً معتاداً من عروضه داخل كامب نو، ورسخ اسمه كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً للهاتريك مع برشلونة في القرن الـ 21

يتصدر ميسي القائمة بـ 48 هاتريك، يليه لويس سواريز بـ 12، ثم باتريك كلويفرت وريفالدو بـ 5 لكل منهما، بينما سجل كل من نيمار، وصامويل إيتو، وروبرت ليفاندوفسكي 4 ثلاثيات، ويأتي بعدهم لويس إنريكي وبيدرو بـ 3، ثم أردا توران، وخافيير سافيولا، وتييري هنري، ورونالدينيو، وفيران توريس، ورافينيا بـ 2 لكل لاعب، وضمت القائمة أسماء سجلت ثلاثية واحدة، وهم سيدو كيتا، جيوفاني دوس سانتوس، سيسك فابريغاس، أليكسيس سانشيز، ساندرو راميريز، كريستيان تيو، فيليبي كوتينيو، وبيير إيميريك أوباميانغ، وفيرمين لوبيز.