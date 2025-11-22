هالاند على مشارف إنجاز تاريخي يهز إرث البريميرليغ

يقترب النجم النرويجي إيرلينغ هالاند من تسجيل مئويته الأولى في الدوري الإنجليزي، في إنجاز غير مسبوق بتاريخ المسابقة، إذ يحتاج لهدف واحد فقط لبلوغ علامة الـ 100 هدف بقميص مانشستر سيتي منذ انضمامه في صيف 2022، ليصبح أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم عبر تاريخ البريميرليغ.

ويملك هالاند حالياً 99 هدفاً في 108 مباريات، ما يعني أنه في حال التسجيل خلال مواجهة نيوكاسل، الليلة، فسيحقق المئوية في مباراته رقم 109، متجاوزاً الرقم القياسي المسجل باسم آلان شيرر، أسطورة إنجلترا، الذي احتاج إلى 124 مباراة لبلوغ العلامة ذاتها عام 1995.

ويواصل هالاند كتابة فصول جديدة في مسيرته مع مانشستر سيتي، بعد أن بدأ الموسم الحالي بقوة، مسجلاً 14 هدفاً في أول 11 جولة، ليحقق ثاني أفضل انطلاقة له منذ وصوله إلى البريميرليغ، كما أنه أنهى موسمه الأول بـ36 هدفاً، ثم تبعه بـ27 و22 هدفاً تباعاً، ليؤكد استمراريته التهديفية بمعدل يقارب الهدف في كل مباراة.

وتأتي هذه المحطة التاريخية بالتزامن مع تألق هالاند الدولي، بعدما قاد منتخب النرويج للتأهل إلى أول كأس عالم منذ عام 1998، ما يعزز الثقة والمعنويات قبل العودة لقيادة هجوم مانشستر سيتي في المرحلة المقبلة.

وبات الحديث أكثر جدية حالياً حول قدرة هالاند على ملاحقة الرقم الأكبر في تاريخ البطولة، وهو 260 هدفاً المسجل باسم شيرر، في ظل ارتباطه بعقد يمتد مع سيتي حتى 2034، ومعدل تهديفي يجعله مرشحاً لتغيير شكل السجلات التهديفية في الدوري الإنجليزي بالسنوات المقبلة.