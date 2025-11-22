رونالدو يتلقى هدية ذات قيمة رمزية عالية من ترامب

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدية لافتة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى واشنطن، تمثلت في «مفتاح ذهبي للبيت الأبيض»، في خطوة حملت طابعاً بروتوكولياً خاصاً، وأضفت بعداً رمزياً على اللقاء الذي جمع الطرفين ضمن الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب التقارير، جاء تسليم الهدية خلال اللقاء الخاص داخل المكتب البيضاوي، بعد مأدبة عشاء رسمية شارك فيها عدد من الشخصيات البارزة في عالم السياسة والاقتصاد والرياضة، من بينهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، ما منح الحدث حضوراً دولياً واسعاً.

وينظر إلى التكريم باعتباره تقديراً لمكانة رونالدو العالمية ودوره المؤثر كلاعب بات يمثل أحد أبرز الوجوه المرتبطة بالرياضة السعودية، فيما حرص النجم البرتغالي على توجيه رسالة شكر عبر حساباته الرسمية، أكد فيها امتنانه للفتة واعتزازه بالقيم التي يسعى لتمثيلها داخل الملعب وخارجه.

من جانبه، عبر ترامب عن إعجابه بشخصية رونالدو ومسيرته، مشيراً إلى أن ابنه يعد من كبار معجبيه، مازحاً بأن إهداء المفتاح للنجم البرتغالي رفع رصيده لدى ابنه أكثر من أي قرار سياسي.