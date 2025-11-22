ريال مدريد وفينيسيوس جونيور.. مُسكنات بدون علاج

يحاول ريال مدريد احتواء أزمة فينيسيوس جونيور نجم الفريق وتهدئة الأجواء المحيطة بمستقبله بأسلوب المسكنات دون علاج حاسم للأزمة، بعدما تعطلت مفاوضات التجديد خلال الأشهر الماضية بسبب الخلافات المالية، وتراجع دور اللاعب فنيًا منذ وصول تشابي ألونسو.

وبحسب تقارير إسبانية، فإن النادي يدرس عرضاً يمنح فينيسيوس ارتباطاً لمدة موسم واحد فقط حتى 2028، كحل مؤقت يوفر وقتاً إضافياً للطرفين لإعادة تقييم الموقف، خصوصاً مع تزايد الأنباء حول اهتمام أندية من الدوريين السعودي والإنجليزي بالتعاقد معه بعروض مالية ضخمة في حال فشل التجديد.

ورغم تمسك اللاعب براتب سنوي صاف يبلغ 25 مليون يورو، وهو ما يضعه في فئة رواتب كيليان مبابي نجم الريال، فإن إدارة النادي لا ترغب في تجاوز سقفها المالي، الأمر الذي عطل المفاوضات خلال الفترة الماضية.

وتزامن ذلك مع حالة من التوتر، بعدما تأثر دور فينيسيوس في التشكيلة الأساسية وتكررت عملية استبداله تحت قيادة ألونسو، ما أعاد فتح ملف مستقبله بشكل أكثر جدية داخل النادي، خوفًا من اتخاذ اللاعب لقرار بالرحيل.

ولا يزال ريال مدريد يعتبر فينيسيوس أحد ركائز المشروع الرياضي، بينما أعرب اللاعب عن رغبته في البقاء داخل «سانتياغو برنابيو» ولكن بشرط ضمان دور فني واضح وتسوية الملف المالي، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة.