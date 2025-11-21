"فيفا" يوقف رئيس الاتحاد البنمي لعدم تنفيذ عقوبة السخرية من إحدى اللاعبات

بعد أيام من تأهل بنما إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف رئيس الاتحاد البنمي للعبة بعد عدم تنفيذه لعقوبة سابقة بعد سخريته من إحدى لاعبات فريق السيدات في بلاده.

وقال (فيفا) إنه جرى إيقاف مانويل أرياس، رئيس الاتحاد البنمي، من كافة الأنشطة الكروية لمدة ستة أشهر، وتنتهي العقوبة قبل أربعة أسابيع من انطلاق كأس العالم في أمريكا والمكسيك وكندا.

وكان أرياس قد منع من حضور قرعة كأس العالم المقرر إقامتها في الخامس من ديسمبر المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي من المقرر أن يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر (فيفا) أن لجنة الانضباط لديه حكمت بغرامة قدرها 20 ألف فرانك سويسري (25 ألف دولار) على رئيس الاتحاد البنمي بسبب عدم امتثاله للعقوبة السابقة بإيقافة لمدة ستة أشهر في يوليو الماضي، ولم يتم الكشف عن كيفية انتهاك فترة العقوبة.

وكان أرياس قد سخر من مارتا كوكس، لاعبة المنتخب البنمي، وذلك بعدما انتقدت استعدادت الفريق لكأس العالم للسيدات عام 2023.

واعترف أرياس بتصريحاته المؤسفة في مارس عام 2024.

وخلال فترة العقوبة الأولى البالغة ستة أشهر، تم منع أرياس من حضور مباراتين في تصفيات كأس العالم في يونيو الماضي وبطولة الكأس الذهبية في أمريكا والتي دخلت في شهر يوليو الماضي.

ويمكن لأرياس الاستئناف ضد عقوبات (فيفا).

ونجح المنتخب البنمي في حجز مقعده في كأس العالم من خلال الفوز على السلفادور 3/صفر، يوم الثلاثاء الماضي، بينما خسر منتخب سورينام، متصدر المجموعة أمام جواتيمالا 1/3.