أحداث مؤسفة في لقاء الهلال السوداني ومولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا



شهدت مباراة الهلال السوداني ومولودية الجزائر، التي جرت مساء اليوم برواندا، في افتتاح مباريات مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، أحداثاً مؤسفة بطلها أحد لاعبي الفريق الجزائري ولاعب الهلال جان كلود، وبينما لم يتسنَ الحصول على تفاصيل دقيقة حول أسباب الواقعة، أكدت مصادر أن أحد لاعبي الفريق الجزائري قام بمطاردة لاعب الهلال بعد أن قام برمي قارورة مياه كان يشرب منها على دكة بدلاء مولودية الجزائري قبل أن يتدخل عناصر أمن ولاعبون ومسؤولون من الفريقين للحيلولة دون الاشتباك الذي كان وشيكاً.



وفاز الهلال على مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف وجاءت جميع أهداف المباراة الثلاثة بواسطة لاعبي الهلال حيث افتتح عبدالرازق عمر التسجيل للهلال في الدقيقة 45+2 وفي الشوط الثاني عادل مولودية الجزائر عن طريق نيران صديقة، إذ سجل مصطفى كرشوم هدفاً عن طريق الخطأ في مرماه، وقبل انتهاء اللقاء بربع ساعة سجل البديل محمد عبدالرحمن «الغربال» هدف الفوز للهلال والذي وضع أول ثلاث نقاط في رصيده، متصدراً المجموعة الثالثة.