مودرن سبورت يفتتح مقره الجديد في الشارقة

دشن نادي مودرن سبورت المصري مقره الجديد في إمارة الشارقة ويحتوي على ملعب وفندق خاص وصالة رياضة ومركز علاج طبيعي وقاعات محاضرت، لتلبية احتياجات فريق كرة القدم بالنادي والذي أصبح ضمن منظومة اتحاد الإمارات لكرة القدم، افتتح المقر الدكتور وليد دعبس، رئيس النادي بحضور محمد جمعة بن هندي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، في خطوة تؤكد التوسع المستمر للنادي وتعزيز حضوره الدولي الذي انطلق من الإمارات، حيث سبق وتم الإعلان عن تأسيس النادي وبدء مشواره من المشاركة في دوري الدرجة الثالثة الإماراتي.

وتأتي خطوة افتتاح المقر الجديد ضمن خطة مودرن سبورت لتعزيز الاستثمار الرياضي، وتطوير منظومة العمل الرياضي داخل الإمارات، وتوفير بيئة تدريبية احترافية للمواهب الشابة.

وأثنى محمد جمعة بن هندي، بالمقر الجديد وبحجم الجهد المبذول في تجهيزه، مؤكداً أن مستوى التنظيم والتجهيزات يعكس رؤية احترافية وحرصاً على تقديم منظومة متكاملة تخدم اللاعبين والأجهزة الفنية والرياضة الإماراتية والمصرية على حد سواء، كما أعرب عن سعادته بوجود مودرن سبورت في الشارقة، معتبراً أن التعاون بين الناديين سيكون خطوة مهمة في دعم وتطوير كرة القدم في المنطقة.

وأكد ابن هندي أن التعاون الرياضي هو جزء مهم للغاية في إطار دعم العلاقات الإماراتية المصرية في شتى المجالات، متمنياً التوفيق لنادي مودرن سبورت في المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور وليد دعبس من جهته أن افتتاح مقر مودرن في الشارقة يمثل محطة رئيسية ضمن خطة الانتشار الإقليمي للنادي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكات وبرامج تطوير مشتركة مع المؤسسات الرياضية الإماراتية، بما يعزز تبادل الخبرات ويرفع مستوى العمل الرياضي على الجانبين، كما أعرب عن أمنياته في أن يكون التعاون مثمراً، وأن يكون الفريق نواة لانطلاقة كبرى نحو الوصول إلى دوري المحترفين، وأضاف: "نشكر نادي الشارقة ومسؤوليه على دعمهم القوي وعلى مساعدتنا في إطلاق مقر محترم لنادي مودرن".

وتابع قائلاً: "بدأ الفريق رحلته في الإمارات من الدرجة الثالثة، وكلنا أمل أن يكلل مجهود الفريق بالتأهل إلى الدرجة الثانية، ومنها إلى الأولى، ثم نحلم بالتأهل إلى دوري المحترفين".

وأضاف رئيس نادي مودرن: "سنحاول الاستفادة من قوانين الرياضة الإماراتية بشأن اللاعب المقيم، ومن ثم سنؤسس أكاديميات لنستفيد من أبناء الإمارات، كما أن النادي بصدد إطلاق قطاع المراحل السنية بدءاً من الموسم المقبل".

وتابع قائلاً: "يعد هذا الافتتاح استمراراً لسلسلة توسعات لنادي مودرن سبورت، بهدف بناء منظومة احترافية حديثة تمتد داخل الإمارات وتخدم كرة القدم في مصر والإمارات والمنطقة العربية والإفريقية، ونحن لدينا خطة استراتيجية تهدف إلى التوسع الدولي في مجال الاستثمار الرياضي وكرة القدم، على أن تشمل عدة دول، وستكون البداية بـ4 أندية، وكلها تمتلك فندقاً خاصاً بها".

وختم دعبس بقوله: "مودرن سبورت بدأ هذه الاستراتيجية من الإمارات، ومن ثم سينتقل إلى نيجيريا، على أن تشمل المرحلة المقبلة التوسع في قارة أوروبا، وتحديداً في جمهورية إيرلندا، وبالفعل نسعى لتخريج لاعبين جدد، وهذه المعادلة تستهدف الاستثمار الرياضي الناجح بحيث تنفق الأندية على نفسها، من خلال تطوير اللاعبين ومن ثم بيع بعضهم كي يستفيد النادي في هذا الإطار".