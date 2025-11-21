«نسور قرطاج» تراهن على خبرات الأساسيين في كأس العرب



يدخل منتخب تونس بطولة كأس العرب 2025 بطموحات كبيرة ورهان واضح على العناصر الأساسية التي شكلت الهيكل الرئيسي لـ«نسور قرطاج» في السنوات الأخيرة، بعدما كشف المدرب سامي الطرابلسي عن قائمة تضم عدداً من أبرز لاعبي المنتخب الأول، في خطوة تؤكد رغبة الطاقم الفني في المنافسة الجادة على اللقب قبل انطلاق البطولة في قطر مطلع ديسمبر المقبل.



وشهدت القائمة حضور أسماء وازنة، مثل فرجاني ساسي، وعلي معلول، وياسين مرياح، والحارس بشير بن سعيد، إلى جانب محمد بن رمضان، لاعب الأهلي المصري، الذي يعد إضافة مهمة لخط الوسط كونه أحد أبرز اللاعبين التونسيين في الدوري المصري خلال الموسم الحالي، ما يعكس توجهاً واضحاً للاعتماد على الخبرة الدولية في مواجهة مجموعة قوية تضم قطر، والفائز من سوريا وجنوب السودان، والفائز من فلسطين وليبيا.

وتضم القائمة أيضاً مزيجاً متوازناً من لاعبي الخبرة والشباب، إذ جاء وجود إسماعيل الغربي، ومحمد الحاج محمود، وشهاب الجبالي، ليمنح المنتخب حلولاً فنية في وسط الملعب، فيما يعول الجهاز الفني هجومياً على نعيم السليتي وعمر العيوني وفراس شواط لتعويض أي نقص هجومي خلال البطولة.



وتعكس اختيارات الجهاز الفني رغبة واضحة في دخول البطولة بثبات منذ المباراة الأولى، لا سيما أن النسخة الحالية تشهد تنافساً مرتفعاً بين المنتخبات العربية، في ظل مشاركة عدد كبير من عناصر الصف الأول، ويأمل نسور قرطاج في أن يقود هذا المزيج من الخبرة والطموح الفريق نحو مشوار ناجح يسهم في تعزيز مكانة المنتخب قارياً وعربياً.



القائمة الكاملة لمنتخب تونس في كأس العرب 2025، حراسة المرمى: أيمن دحمان، بشير بن سعيد، نورالدين فرحاتي. الدفاع: معتز النفاتي، محمد بن علي، علي معلول، محمد أمين بن حميدة، ياسين مرياح، حمزة الجلاصي، مروان الصحراوي، أسامة الحدادي. الوسط:

فرجاني ساسي، حسام تقا، إسماعيل الغربي، محمد الحاج محمود، شهاب الجبالي، محمد علي بن رمضان. الهجوم: عمر العيوني، نعيم السليتي، نسيم دنداني، ريان عنان، حازم المستوري، فراس شواط.