ميسي يرفع حرارة المواجهة بين ريال مدريد وإلتشي

تتجه الأنظار إلى ملعب مارتينيز فاليرو الذي يستضيف مباراة ريال مدريد وإلتشي في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني، يوم الإثنين المقبل، بعدما اكتسب الملعب زخماً غير مسبوق خلال فترة التوقف الدولي إثر الحضور الجماهيري الضخم الذي رافق تدريبات منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.

ويخوض ريال مدريد المباراة تحت ضغط الحاجة لاستعادة التوازن، في ظل اهتزاز النتائج والحديث المتزايد عن توتر داخل غرفة الملابس، خصوصاً بين المدرب تشابي ألونسو والبرازيلي فينيسيوس جونيور، وعلى الجانب الآخر، يدخل إلتشي المواجهة بثقة عالية بعد أن حافظ على سجله الخالي من الهزائم على أرضه هذا الموسم، محولاً ملعبه إلى نقطة قوة حقيقية أمام الزائرين.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في فبراير 2023، ويمتلك ريال مدريد أفضلية واضحة في السجل بينهما، بعدما حقق الفوز في أربع من آخر ست مباريات، مقابل تعادلين، دون أي انتصار لإلتشي، ورغم هذا التفوق التاريخي، تبقى المواجهة صعبة على الملكي أمام فريق صاعد يقدم موسماً ثابتاً على أرضه.

وتعزز الأجواء الجماهيرية المتوقعة في فاليرو من أهمية اللقاء، خصوصاً مع تصاعد الاهتمام بالملعب بعد زيارة ميسي، إلى جانب رغبة ريال مدريد في الخروج بنقاط المباراة لمواصلة الضغط في سباق الصدارة واستعادة هويته بعد فترة تراجع في المستوى والأداء.

ويتصدر ريال مدريد جدول الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة من 12 مباراة، بعد أن حقق 10 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة وتعرض لخسارة واحدة، في المقابل، يحتل إلتشي المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، جمعها من 12 مباراة أيضاً، بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 وخسر 3.