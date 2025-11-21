صلاح يواصل التقدم في سجل أساطير ليفربول

يستعد محمد صلاح لكتابة فصل جديد في مسيرته مع ليفربول، مع اقترابه من الوصول إلى المباراة رقم 300 بقميص النادي في الدوري الإنجليزي، وهو رقم لا يبلغه سوى قلة من أبرز نجوم تاريخ الريدز، ما يعزز مكانته كأحد أهم اللاعبين الذين مروا على الفريق.

ويخوض ليفربول مواجهة مهمة أمام نوتينغهام فورست، غداً السبت، ضمن الجولة الثانية عشرة، وهي المباراة التي قد تشهد دخول صلاح إلى قائمة تضم أساطير النادي مثل جيمي كاراغر وستيفن جيرارد وجوردان هندرسون وسامي هيبيا، بعد أن أصبح المصري على بعد خطوة واحدة من الانضمام إليهم.

ويواصل صلاح تعزيز رصيده التهديفي والتاريخي داخل النادي، بعدما سجل 276 مساهمة مباشرة بين أهداف وصناعة، ليكون الأكثر مشاركة مع نادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتساوي مع رقم واين روني مع مانشستر يونايتد.

ويحتل ليفربول حالياً المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من 11 لقاء، حيث فاز في 6 مباريات وخسر 5، ويسعى لتحسين موقعه خلال الفترة المقبلة، مع اعتماد كبير على خبرة وتأثير صلاح في المباريات الحاسمة، خاصة في ظل كثافة المنافسات واشتداد صراع المراكز الأولى.