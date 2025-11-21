لابا: إحراز الأهداف مهنتي

اعتبر الهداف التوغولي لابا كودجو، مهاجم فريق نادي العين، أن استمراره في تسجيل الأهداف لفريقه في مختلف المنافسات هو نتاج عمل جماعي لزملائه، بداية من الدفاع والوسط والهجوم، وقال: إحراز الأهداف هو مهنتي، وأنا أقوم بترجمة جهود زملائي في الملعب، ولكن الأهم من ذلك هو فوز الفريق وليس عدد أهدافي.

وتعوّل جماهير نادي العين على اللاعب لابا في قيادة فريقه للفوز على الجزيرة السبت في ختام مباريات الجولة الثامنة، باعتباره هدّاف الفريق في مواجهات الفريقين بالدوري بإحرازه 14 هدفاً، وهو ما أشار إليه اللاعب خلال تصريحاته الخاصة بالمواجهة المرتقبة، إذ أكد أنه سيبذل قصارى جهده لأجل الاستمرار في التسجيل لمساعدة العين على التفوق.

وأوضح أنهم يدخلون المباراة بكامل الجاهزية الفنية والمعنوية لمتابعة العمل المتميز الذي ظل يقدمه الفريق منذ بداية هذا الموسم، كونه يلعب بمزيج رائع بين الخبرة والطموح والمواهب الشابة، وقال: استفدنا كثيراً من فترة الإعداد، والجميع يعمل بالروح نفسها والهدف نفسه، والمواهب الشابة يقدمون دعماً كبيراً للفريق، والجميع يتنافسون على إظهار أفضل ما لديهم، ولا أحد يعرف من سيبدأ المباراة، والكل يقاتل على مركزه. ونتعامل مع كل مباراة على أنها الأهم، ونلعب دائماً بروح العائلة الواحدة. هذه العقلية تمنحنا الثقة وتجعلنا جاهزين لكل تحدٍّ، وهذا أحد أهم مصادر قوتنا هذا الموسم.