مدرب العين: ضغوط الصدارة ميزة وليست عبئاً

قلل المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، من الضغوط التي يواجهها الفريق في المحافظة على صدارته في ظل الفارق الضئيل (نقطتان فقط) بينه وبين ملاحقه المباشر الوحدة، وقال إن هذه الضغوط في الحقيقة ميزة وليست عبئاً على أي فريق يتطلع للبقاء في القمة، موضحاً أن اللاعبين يعرفون كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف كونهم واجهوها من قبل.

وقال المدرب الصربي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن تحضيرات فريقه لمواجهة نظيره الجزيرة السبت في قمة مباريات الجولة الثامنة من دوري المحترفين، إن استعداداتهم مضت خلال فترة توقف الدوري وغياب اللاعبين الدوليين على نحو جيد، حيث عملوا مع المجموعة الموجودة بجد، قبل أن تكتمل الصفوف بعودة عناصر المنتخب، وهؤلاء بدورهم يدركون ما هو مطلوب منهم، وأثق أنهم سيكونون في أتم الجاهزية. ونحن جميعاً نعرف قيمة المباراة، ونعمل يومياً بروح عالية من أجل تحقيق أفضل النتائج.

وعلّق مدرب العين على أسلوب الضغط العالي الذي تميز به الفريق هذا الموسم، موضحاً أن هذا الأسلوب هو عمل تكتيكي منظم نفذه اللاعبون بروح قتالية عالية، وقال: لدينا أسلوب لعب واضح في الهجوم والدفاع والكرات الثابتة، ونحن نمنح اللاعبين التعليمات اللازمة، لكن بعض المواقف تحتاج إلى اتخاذ القرار داخل الملعب، وقدرتهم على ذلك تمنح الفريق قوة إضافية.

وعبّر إيفيتش عن تقديره لجماهير العين لدعمهم المستمر ومساندتهم القوية للاعبين، لافتاً إلى أن جمهور العين هو اللاعب الأساسي، وحضورهم يصنع الفارق، وبدونهم لا يمكن تحقيق النجاح. ونحتاجهم دائماً في الملعب، ونحن نعمل معاً من أجل هدف واحد.