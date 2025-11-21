تألق حاج موسى أمام السعودية يعيد ترتيب الأوراق داخل منتخب الجزائر

أعاد الأداء القوي الذي قدمه أنيس حاج موسى في الودية الأخيرة أمام السعودية فتح ملف اختيارات الجهاز الفني بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش، بعدما صنع الجناح الشاب الفارق فور دخوله وساهم مباشرة في الفوز بثنائية، ليعود الجدل من جديد حول سبب بقائه لفترة طويلة خارج التشكيل الأساسي.

ووجد مدرب الجزائر نفسه في مرمى الانتقادات، خصوصاً بعد تصريحات الدولي السابق علي بن شيخ، الذي اعتبر أن تأخر إشراك حاج موسى كان قراراً غير مبرر، مشيراً إلى أن اللاعب يمتلك قدرات هجومية واضحة تمنحه الأفضلية في الجهة اليمنى، وأكد بن شيخ أن الانتقادات السابقة لحاج موسى بشأن الاحتفاظ بالكرة والمراوغات الزائدة لا يجب أن تكون سبباً لاستبعاده، بل عوامل يمكن توظيفها بطريقة تخدم المنتخب.

وجاء تألق حاج موسى أمام السعودية ليعزز مطالب الجماهير بإشراكه أساسياً خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد حصوله على ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول، إضافة إلى مساهمته المباشرة في صناعة الهدف الثاني لرفيق بلغالي في اللقاء الذي انتهى بثنائية نظيفة لصالح محاربي الصحراء، ما أظهر تأثيره الواضح على المنظومة الهجومية.

وتطرق بن شيخ إلى وضعية رياض محرز، مؤكداً أن قائد المنتخب لم يعد قادراً على صناعة الفارق كما كان في السابق، رغم امتلاكه القدرة على تقديم التمريرات الحاسمة، ما يفتح الباب أمام تعديلات محتملة في تركيبة الخط الأمامي.

وتشير ردود الفعل المحيطة بالمباراة إلى أن بيتكوفيتش سيكون مطالباً بإعادة تقييم خياراته قبل الاستحقاقات المقبلة، في ظل تصاعد دور حاج موسى وتحوله إلى عنصر مهم ينتظر أن يحصل على مساحة أكبر داخل التشكيلة الأساسية لمنتخب الجزائر.