برشلونة يضع هاري كين في مقدمة خياراته لقيادة الهجوم في 2026

عاد اسم المهاجم الإنجليزي هاري كين ليتصدر قائمة أولويات برشلونة في ملف تدعيم مركز رأس الحربة خلال صيف 2026، بعدما كشفت تقارير صحفية أن النادي الكتالوني يقيم احتياجاته الهجومية مبكرًا، تمهيدًا لمرحلة ما بعد روبرت ليفاندوفسكي الذي ينتهي عقده ويبلغ عامه الثامن والثلاثين في أغسطس من العام نفسه.

وبحسب التقارير، يدرس برشلونة إمكانية تفعيل بند الشرط الجزائي في عقد كين مع بايرن ميونخ، والمقدر بنحو 65 مليون يورو لضمه في الصيف المقبل، وهو رقم يعد مناسبًا في ظل ارتفاع أسعار المهاجمين في السوق، خاصة بعد صفقات ضخمة شهدتها الفترة الأخيرة.

ويعزز الملف الأداء الاستثنائي الذي يقدمه كين مع البايرن، بعدما سجل 23 هدفًا في 17 مباراة هذا الموسم، إلى جانب رصيده التاريخي البالغ أكثر من 400 هدف على مستوى الأندية.

ويرى الجهاز الفني لبرشلونة أن كين لا يقدم دور المهاجم التقليدي فحسب، بل يمتلك قدرات واسعة في صناعة اللعب والتحرك خارج منطقة الجزاء، إضافة إلى تفوقه في الألعاب الهوائية، ما يجعله مناسبًا لأسلوب الفريق وهويته الهجومية.

ويظل اسم جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد مطروحًا داخل برشلونة، إلا أن عقد اللاعب الممتد مع ناديه حتى 2030 يقلل من فرص التعاقد معه، في وقت تبدو صفقة كين أكثر واقعية من الناحية الفنية والمالية.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن برشلونة لم يحسم قراره النهائي بعد، بينما تبدأ المناقشات الداخلية بشكل جدي مع حلول يناير المقبل، وسط قناعة بأن التعاقد مع مهاجم كبير سيكون خطوة أساسية، شريطة رحيل ليفاندوفسكي لتخفيف الأعباء المالية، إلى جانب سعي الإدارة لدعم مركز الظهير الأيسر بصفقة جديدة في صيف 2026.