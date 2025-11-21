ساديو ماني… حكاية هروب غيرت مصير لاعب أصبح نجماً عالمياً

كشف السنغالي ساديو ماني، مهاجم النصر السعودي الحالي وليفربول السابق، تفاصيل هروبه من قريته في سن مبكرة لتحقيق حلم الاحتراف، مشيراً إلى أنه غادر إلى داكار وهو في السادسة عشرة من عمره بعدما رفض الاستمرار في الدراسة، وحصل على دعم مالي من أحد جيرانه قبل أن تتدخل عائلته لاحقاً وتسانده.

وكشف ماني، خلال ظهوره في بودكاست مع ريو فرديناند، أن رحلته نحو الاحتراف بدأت بعد محاولات عدة لإقناع أسرته بمشروعه الرياضي، قبل أن تتغير مواقفهم لاحقاً عقب مشاهدتهم جديته وتطوره داخل الملاعب.

وتحدث ماني عن علاقته بزميله السابق محمد صلاح نجم ليفربول، مؤكداً أن الخلاف الذي ظهر بينهما في مباراة بيرنلي كان لحظة توتر، موضحاً أن صلاح اعتذر في اليوم التالي، وأن علاقتهما بقيت قوية داخل غرفة الملابس وخارجها.

ورغم إشادته بالنجم المصري، استبعد ماني صلاح من قائمة أفضل خمسة لاعبين لعب بجوارهم، واختار فيليب كوتينيو وروبرتو فيرمينيو وفيرجيل فان دايك وكاليدو كوليبالي، إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي وصفه بأنه نموذج في الاحتراف والانضباط داخل أي فريق.

واختتم ماني حديثه بالتأكيد على أن مسيرته جاءت نتيجة دعم من أشخاص آمنوا بقدراته في بداياته، لافتاً إلى أن قصته تذكره دائماً بقيمة الاستمرار والعمل للوصول إلى المستويات التي يطمح إليها.