موسم 2026 للدوري الأمريكي ينطلق بمواجهة ميسي وسون

ينطلق الموسم الجديد من الدوري الأمريكي لكرة القدم، بمواجهة تجمع بين إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي ولوس أنجلوس بقيادة النجم الكوري سون هيونج مين، وذلك على ملعب لوس أنجلوس التذكاري في الحادي والعشرين من فبراير المقبل، معلناً بداية موسم استثنائي على مستوى الحضور الجماهيري والأسماء اللامعة في البطولة.

وكشفت رابطة الدوري الأمريكي عن جدول موسم 2026، الذي تخوض خلاله الأندية 34 مباراة، نصفها خارج ملعبها والنصف الآخر على أرضها، وسيكون الحدث الأبرز هو افتتاح ملعب إنتر ميامي الجديد، الذي يتسع لـ 25 ألف متفرج، في الرابع من أبريل، حين يستقبل الفريق ضيفه أوستن.

ويتوقف الدوري لمدة تقارب الشهرين، من 25 مايو وحتى 16 يوليو، تزامناً مع إقامة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في خطوة تهدف إلى توفير المساحة اللازمة للجماهير واللاعبين لحضور الحدث العالمي.

ويُسدل الستار على الموسم الأمريكي في السابع من نوفمبر، في يوم يحمل اسم «يوم القرار»، حيث تُحسم فيه آخر البطاقات المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية.

وكانت الرابطة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تغييرات جوهرية في جدول البطولة اعتباراً من 2027، لتُقام المنافسات من الصيف إلى الربيع بما يتماشى مع الروزنامة الأوروبية، على أن تُقام الأدوار النهائية في مايو.