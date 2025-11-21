توقعات الذكاء الاصطناعي.. مشاركة مشرفة لمصر والأردن ونهاية مؤلمة لرونالدو في مونديال 2026

منحت توقعات الذكاء الاصطناعي لمونديال 2026 المنتخبين المصري والأردني مشاركة استثنائية، بينما كتبت للبرتغالي كريستيانو رونالدو نهاية مؤلمة في آخر ظهور محتمل له بالمونديال، في نسخة تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا على أرض الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحسب ما نقلته صحيفة «ذا صن» البريطانية، توقعت المحاكاة الذكية أن يقدم المنتخبان المصري والأردني أداءً قويًا يكفل لهما تجاوز دور المجموعات بالمونديال، قبل الخروج أمام منافسين كبار من دور الـ32؛ حيث توقعت خسارة مصر أمام النرويج، فيما سينهي منتخب إنجلترا مشوار الأردن في الدور ذاته.

وأشارت التوقعات إلى أن منتخب المغرب سيصل إلى دور الـ 32 قبل أن يودع المونديال على يد إسبانيا، فيما ستغادر 4 منتخبات عربية البطولة من دور المجموعات، وهي السعودية وقطر والجزائر وتونس.

أما الصدمة الكبرى فكانت في مسار البرتغال، إذ أظهرت التوقعات قيادة رونالدو لمنتخب بلاده إلى المباراة النهائية، قبل أن يسقط أمام إنجلترا بهدف دون رد، في ليلة قد تسدل الستار على مسيرة أسطورة كان يحلم بلقب طال انتظاره.

ووضعت التوقعات منتخب إنجلترا في موقع البطل، لأول مرة منذ عام 1966، بينما وصفت منتخب النرويج بالحصان الأسود وتوقعت وصوله إلى الدور نصف النهائي، اعتمادًا على تألق نجمه إيرلينغ هالاند.