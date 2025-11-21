قرار يعيد ترتيب الأوراق.. ألونسو يجهز خطة جديدة لدفاع ريال مدريد

قرر تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد تنفيذ تعديل تكتيكي قد يغير شكل الخط الخلفي لريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

واستقر ألونسو على الدفع بفيرلاند ميندي في مركز قلب الدفاع بدلاً من الظهير الأيسر، في محاولة للتغلب على الأزمة الدفاعية الناتجة عن الإصابات التي ضربت الفريق.

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، يرى ألونسو أن ميندي يمتلك المقومات البدنية والقدرة الدفاعية التي تسمح له بالنجاح في هذا الدور، خصوصاً مع وجود ثلاثة لاعبين في مركز الظهير الأيسر، هم فران غارسيا وألفارو كاريراس إلى جانب ميندي، ما يمنح المدرب حرية إعادة توزيع الأدوار.

وغاب اللاعب الفرنسي عن بداية الموسم بسبب الإصابات المتكررة، وانضم ميندي إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2019 بناءً على طلب زين الدين زيدان حينها، وشارك منذ ذلك الحين في أكثر من 200 مباراة بالقميص الأبيض، قبل أن تدفع الظروف الحالية ألونسو للتفكير في إعادة توظيفه في الخط الخلفي، بحثًا عن توازن دفاعي يعيد الاستقرار للفريق في المرحلة المقبلة.