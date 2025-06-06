إدارة البطائح توزع الحقائب الإدارية بعد عيد الأضحى



يعقد مجلس إدارة شركة البطائح لكرة القدم بتشكيله الجديد اجتماعاً مهماً عقب أيام عيد الأضحى المبارك، لتوزيع الحقائب الإدارية، وبدء المهام التي ستوزع على الأعضاء، وتشكيل فرق العمل، بعدما سبق وعقد اجتماعاً قبل العيد مباشرة برئاسة محمد عبدالله بن حليس الكتبي، وذلك بمقر النادي بمنطقة البطائح، وتم خلاله استعراض الخطة الاستراتيجية ومتطلبات الشركة للمرحلة المقبلة.

ورفع محمد عبدالله بن حليس الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي البطائح الثقافي الرياضي رئيس شركة البطائح لكرة القدم، أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة ومباركته ودعمه الكبير للرياضة وللرياضيين في إمارة الشارقة، كما توجه مجلس الإدارة بالشكر الجزيل لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه ومتابعته للحركة الرياضية في الإمارة، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وإلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، على دعمهم ومتابعتهم للرياضيين في الإمارة.

كما توجه مجلس الإدارة إلى مجلس الشارقة الرياضي بالشكر على الجهود المبذولة في سبيل تطوير الرياضة في الإمارة، وحض محمد عبدالله بن حليس الكتبي الأعضاء على بذل الجهد والعمل كفريق واحد للوصول للأهداف المرجوة والموضوعة لشركة كرة القدم وللفريق الأول، وتقدم المجلس بالشكر الجزيل لمجلس إدارة الشركة السابق برئاسة خلفان سيف المسافري، لمجهوداتهم السابقة في النادي.