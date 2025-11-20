على ساق واحدة وسكوتر.. أشرف حكيمي يخطف الأضواء ويستلم جائزة أفضل لاعب إفريقي





خطف المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب، الأضواء خلال تسلمه جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025 في مشهد أيقوني أثار تفاعل الجماهير والحاضرين.

فاز حكيمي بالجائزة أمس الأربعاء، متفوقا على المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، والنيجيري فيكتور أوسيمن لاعب غلطة سراي، في حفل شهد حضور المغرب نصيب الأسد من الجوائز.

أقيم الحفل في العاصمة المغربية الرباط، بحضور شخصيات بارزة مثل جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي، وناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، الذين أعلنوا أسماء الفائزين وسط حماس كبير من الجمهور.

على الرغم من الإصابة التي تعرض لها حكيمي خلال مباراة فريقه ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، صعد اللاعب إلى المسرح لاستلام جائزته وهو على سكوتر خاص، معتمداً على ساق واحدة، ما خلق مشهدا استثنائيا وأيقونيا أمام الحاضرين.

وبخطوة شجاعة على قدم واحدة، صعد حكيمي سلم المسرح، مؤكدا عزيمته وإصراره على حضور هذه اللحظة المهمة في مسيرته الرياضية، قبل أن يتسلم الجائزة التي تعكس جهوده المميزة خلال العام.